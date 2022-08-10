Семейный отдых летом: увлекательно, разнообразно и… доступно

Мировые аэропорты переполнены, рейсы отменяют, багаж теряют, в Европе аномальная жара… все это заставляет нас задуматься: а стоит ли сейчас вообще ехать за границу? Тем более, если вы собрались в путешествие с детьми, обычный в этом случае уровень стресса возрастает в разы, и долгожданный отдых перестает быть отдыхом. Но что же делать? Не проводить же отпуск в четырех стенах!

Разумеется, нет. Летний отпуск и каникулы можно плодотворно и интересно провести в путешествиях по нашей стране! Израиль хоть и маленький, но очень живописный и разнообразный, поэтому тут каждый найдет себе место и развлечения по душе.

А с абонементом «Матмон» от Управления природы и парков Израиля можно не только увлекательно отдохнуть всей семьей, но и не потратить на это большие деньги.

Что такое «Матмон»?

Это абонемент на посещение заповедников и национальных парков Израиля. В переводе с иврита слово «матмон» означает «клад, сокровище». И, действительно, он открывает доступ к самым интересным местам и достопримечательностям, так сказать, скрытым сокровищам страны.

Что дает абонемент:

Бесплатный вход в 65 заповедников и национальных парков от севера до юга.

Скидку 25% на ночевку в палатках в благоустроенных кемпингах.

Множество экскурсий по особым ценам, фестивали и образовательные мероприятия только для обладателей абонемента.

И еще множество различных скидок и льгот.

Существуют разные виды абонементов: на год и на два, для одиночек, пар, семей с детьми. Семейный абонемент могут приобрести не только родители, но также бабушки и дедушки, которые хотят путешествовать со своими внуками. Если в семье много детей, достаточно купить абонемент 2+3, а остальные дети – бесплатно. Есть скидки для студентов и пенсионеров, солдат и членов рабочих комитетов… Льготами можно пользоваться сразу же после приобретения абонемента с помощью кода подтверждения, а клубная карта приходит на руки примерно через месяц.

Приобрести выгодный абонемент «Матмон» можно онлайн!

Экономия проста и очевидна: если семья из четырех человек посетит хотя бы 4–5 из предлагаемых объектов, абонемент, который стоит для них 396 шекелей, уже окупится. И сделать это легко за одни только летние каникулы! Ведь в эти дни Управление природы и парков Израиля предлагает множество интереснейших мероприятий. Вот только некоторые из них:

СЕВЕР

Волшебные ночи Шеана в национальном парке Бейт-Шеан

Национальный парк приглашает вас заново пережить исторические события, происходившие в городе Бейт-Шеан на протяжении тысячелетий.

Что вас ждет:

Аутентичная атмосфера Древнего Рима;

Яркое ночное шоу с уникальными персонажами и аудиовизуальным представлением;

Познавательные экскурсии к храму Диониса и прогулки на свежем воздухе.

Где: Национальный парк Бейт-Шеан

Когда: с понедельника по четверг в августе, каждый вечер после захода солнца.

Цена: входной билет по прейскуранту, участие в мероприятиях без дополнительной платы. Для владельцев абонемента «Матмон» – скидка 50%.

Для записи звоните по телефону: 04-6481122

Винная тропа Диониса в национальном парке Ципори

Увлекательное историческое путешествие для всей семьи. Вас ждет прогулка по Пути Благовоний вдоль живописных виноградников и вековых оливковых рощ.

Что вас ждет:

Уникальные древние мозаики, руины древнеримского храма, здания театра и византийской церкви.

Памятники археологии и атмосфера древности.

Возможность устроить пикник в живописном месте: в парке есть столы, мангалы, туалеты и прочие удобства.

Экскурсии являются частью образовательного проекта Министерства туризма, цель которого – помощь израильским гидам.

Где : Национальный парк Ципори

Когда: каждое воскресенье, вторник и четверг августа (кроме 11.08), начало маршрута в 18:30, окончание примерно в 20:00 (время закрытия парка).

Цена: входной билет по прейскуранту, участие в мероприятиях без дополнительной платы. Для владельцев абонемента «Матмон» – бесплатно.

Звездная ночь в парке Кохав а-Ярден*

Увлекательное путешествие по крепости Бельвуар с прекрасным видом на звездное небо и познавательными лекциями о покорении космоса.

Что вас ждет:

Яркие звезды, которые можно рассмотреть в деталях через телескоп.

​​Лекция о вдохновляющем путешествии космического корабля «Берешит» и о том, возможен ли «Берешит 2».

Ночевка возле древней крепости под звездным небом.

Где: Национальный парк Кохав а-Ярден

Когда: по четвергам 18.08 и 25.08 с 17:00 до 00:00.

Экскурсии являются частью образовательного проекта Министерства туризма, цель которого – помощь израильским гидам.

Цена: входной билет по прейскуранту, участие в мероприятиях без дополнительной платы. Действует система скидок для обладателей абонемента «Матмон».

Есть возможность посетить только мероприятие без ночевки, но плата взимается за ночную стоянку.

*Обязательно иметь с собой воду, удобную теплую одежду и закрытую обувь, походный коврик, еду и горячие напитки.

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ЦЕНТР

Волшебный закат в парке Мигдаль Цедек

Парк хорош вариативностью маршрутов, где каждый может выбрать участок себе по силам, не в ущерб собственному комфорту. Каждые среду и четверг Мигдаль Цедек открыт для посещений с самого утра и до 22:00 (последняя возможность зайти – в 20:00).

Что вас ждет:

Подъем к цитадели: посещение смотровой площадки, крепости и окрестностей (около 75 минут). Каждую среду августа (03.08, 17.08, 31.08), отправление от кассы в 18:00, 18:30, 19:30 и 20:00.

Вокруг цитадели: прогулка по доступному маршруту по окрестностям Мигдаль Цедек, которая завершится в самой крепости, в сопровождении исторических рассказов и живописных видов (40 минут). Каждый четверг августа, отправление от центра обслуживания туристов в 18:00, 18:30, 19:30 и 20:00.

Путешествие в сердце Мигдаль Цедек: легкий маршрут только по крепости (20 минут). Во время прогулки вы узнаете историю цитадели, что за историческая тропа расположена внизу, и все это с захватывающим видом на просторы Гуш Дана. Каждую среду августа, отправление от центра обслуживания туристов каждые полчаса с 18:00 до 20:30 включительно.

Вокруг Гиват а-Шейх: прогулка по холму напротив Мигдаль Цедек, во время которой вы услышите увлекательные истории о живых и мертвых (75 минут). Каждый четверг августа, отправление от центра обслуживания туристов в цитадели в 18:00 и 18:30.

Где: Национальный парк Мигдаль Цедек

Когда: каждые среду и четверг августа, время начала экскурсий указано выше.

Цена: входной билет по прейскуранту, участие в мероприятиях без дополнительной платы. Для владельцев абонемента «Матмон» – бесплатно.

Яркие впечатления до самого вечера в национальном парке Аполлония

Весь август с воскресенья по четверг ворота живописного древнего города, расположенного на севере Герцлии, открыты для семейных прогулок!

Что вас ждет:

По воскресеньям: квест «Тайна времени. По следам сокровищ Аполлонии» — занимательная игра для всей семьи.

По понедельникам: «День юных инспекторов» – образовательная программа, включающая заполнение брошюры всей семьей. Церемония посвящения в юные инспекторы под живой аккомпанемент арфы будет проходить каждые полчаса с 17:30 до 20:00.

По вторникам: открытая мастерская древних ремесел «Что-то из прошлого». Мастер-классы по изготовлению стеклянных бус, монет и наконечников для стрел.

По средам: квест для всей семьи «Хидаполлония» с 17:30 до 20:00.

По четвергам: открытое мероприятие на тему быта рыцарей – балы и турниры с участием отважных посетителей – с 17:30 до 20:00.

Также каждый день в национальном парке Аполлония проходят экскурсии на закате в 18:30 и 20:00.

Экскурсии являются частью образовательного проекта Министерства туризма, цель которого – помощь израильским гидам.

Где: Национальный парк Аполлония

Когда: весь август с воскресенья по четверг, начиная с 17:00 до 20:00. Кроме того, парк открыт для посещений с утра и до 22:00, последний вход в 21:00.

Цена: входной билет по прейскуранту, участие в мероприятиях без дополнительной платы. Для владельцев абонемента «Матмон» – бесплатно.

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ИЕРУСАЛИМ

Освежитесь в прохладном природном бассейне в заповеднике Эйнот Цуким*

Приглашаем вас приехать в заповедник всей семьей и провести пикник возле природных бассейнов, в которых можно купаться. Берите с собой любимую еду, напитки и хорошее настроение!

Где: Заповедник Эйнот Цуким

Когда: каждый день в августе с 8:00 до 19:00.

Цена: входной билет по прейскуранту, участие в мероприятиях без дополнительной платы. Для владельцев абонемента «Матмон» – бесплатно.

*Внимание: по средам большой бассейн закрыт, остальные бассейны работают в обычном режиме.

Царский отдых во дворце в Иродионе

Проведите выходные с семьей в настоящем древнем дворце царя Ирода!

Что вас ждет:

Посещение дворца и царских залов.

Подъем по монументальному коридору и прогулка среди достопримечательностей царского дворца.

Древняя баня, синагога и гробница царя Ирода.

Захватывающий вид с дворцовых стен.

Где: Национальный парк Иродион

Когда: каждую пятницу и субботу августа в 9:00 и 11:00

Экскурсии являются частью образовательного проекта Министерства туризма, цель которого – помощь израильским гидам.

Цена: входной билет по прейскуранту, участие в мероприятиях без дополнительной платы. Для владельцев абонемента «Матмон» – бесплатно.

ЮГ

Развлечения на природе в парке Авдат

Встречайте закат в настоящем Акрополе! Во время экскурсии вы узнаете все о жизни в самом сердце пустыни, а также посетите множество интересных мест у подножия холма и на его вершине. Экскурсия подходит для всех возрастов.

Что вас ждет:

Прогулка по древнему поселению.

Впечатляющие виды на долину Зин с набатейскими храмами, пещерами и каменными банями.

Где: Национальный парк Авдат

Экскурсии являются частью образовательного проекта Министерства туризма, цель которого – помощь израильским гидам.

Когда: каждый четверг и пятницу августа в 17:00. Парк закрывается в 19:45.

Цена: входной билет по прейскуранту, участие в мероприятиях без дополнительной платы. Для владельцев абонемента «Матмон» – бесплатно.

Время освежиться в пустыне – ночевка на Масаде

Проведите незабываемую ночь в пустыне в национальном парке Масада маарав. Приезжайте в четверг после захода солнца и насладитесь уникальным аудиовизуальным шоу с использованием передовой технологии Video Mapping под саундтрек знаменитого израильского композитора Шломо Грониха.

Что вас ждет:

Новое уникальное аудиовизуальное шоу, проецируемое на западный склон горы Масада (45 минут). Начало в 21:00, билеты необходимо приобретать отдельно на месте.

Ночевка в пустыне под звездным небом.

С 5:00 утра выход с ночной стоянки и подъем по змеиной тропе для самостоятельной экскурсии по парку Масада;

Примерное окончание экскурсии в 8:00 утра, после чего вы можете продолжить путешествие и искупаться в прохладном бассейне Цфира.

Где: Национальный заповедник Масада маарав

Когда: каждый четверг и пятницу августа с 21:00 до 8:00

Также 19 и 26 августа запланированы экскурсии по Масаде с гидом – сбор на вершине горы в 6:00.

Цена: входной билет по прейскуранту, ночевка оплачивается отдельно. Для владельцев абонемента «Матмон» предусмотрены скидки.

И это далеко не все, что предлагает Управление природы и парков Израиля в дни летних каникул. Полный список мероприятий вы найдете на сайте управления, там же можно приобрести абонемент «Матмон», чтобы проводить выходные с пользой и не тратить при этом лишних денег!